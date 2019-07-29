Столичный суд приговорил экс-замдиректора ФСИН к семи годам лишения свободы
Гагаринский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима экс-заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова. Его признали виновным в мошенничестве на 263 миллиона рублей.
Также Олегу Коршунову назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Подельника экс-замдиректора ФСИН Виталия Морусова приговорили к пяти годам лишения свободы.
По данным следствия, Олег Коршунов и генеральный директор ООО «Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в сговор ради хищения денежных средств, выделяемых на закупку обуви для ФСИН России. Продукция производилась на швейных станках из более дешевых материалов в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях.
Олега Коршунова задержали в сентябре 2017 года. В его отношении возбудили шесть уголовных дел. Они связаны с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму. Также мужчину обвиняют в получении взятки, передает агентство городских новостей «Москва».
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