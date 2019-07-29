Китайский ракетный эсминец ВМФ покинул Санкт-Петербург после участия в параде
Ракетный эсминец ВМФ Китая «Сиань» покинул Санкт-Петербург после неофициального визита. Экипаж судна принял участие в Главном военно-морском параде, который прошел в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
Во время праздника корабль посетили несколько тысяч человек. В свою очередь китайские моряки побывали на «Авроре», а также почтили память ленинградцев, погибших во время Великой Отечественной войны, возложив цветы на Пискаревском мемориале.
Ракетный миноносец «Сиань» был введен в строй в 2015 году. Его экипаж насчитывает около 250 человек. Корабль вооружен зенитным ракетным комплексом и установкой вертикального пуска ракет и высокоинтегрированными боевыми системами, пишут «Невские новости».
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