Как правильно выбрать салон красоты и получить пользу от услуг

Роспотребнадзор дал рекомендации при посещении салонов красоты обращать внимание на соблюдение гигиенических норм и то, какими косметическими средствами там пользуются, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, как дезинфицируются и стерилизуются инструменты, моют ли мастера руки с мылом, используют ли одноразовое белье для каждого клиента.

Корреспондент «Вечерней Москвы» опросила косметологов и экспертов «красивого» бизнеса, чтобы узнать, как получить максимальную пользу от посещения салона красоты и при этом не разориться.

Хорошие специалисты себя ценят

Михаил Кузнецов, руководитель консалтинговой компании, которая помогает салонам красоты выстраивать бизнес, рассказал, что сейчас в рейтинге самых популярных и востребованных услуг есть пять позиций — это: эпиляция, массаж, ногти, мезотерапия, пилинг и в последнее время стал очень популярен перманент — татуаж бровей.

— Любая процедура складывается из двух вещей: аппаратная технология и человек. Если с аппаратом все более-менее ясно, то качество услуг человека определить сложнее. Поэтому прежде всего поинтересуйтесь образованием и стажем работы и посмотрите отзывы в Интернете. Если проводятся аппаратные манипуляции, то спросите, есть ли лицензии, хотя это не гарантия качества.

В целом должно насторожить, если салон дает очень много рекламы, при этом салон не новый, то надо задуматься — хорошие вещи не рекламируют, значит, клиенты не задерживаются. Также если салоны сидят на сайтах-купонаторах, тоже надо задуматься.

А вот из позитивного — обратите внимание, есть ли у сотрудников салона грамоты и дипломы участников и победителей конкурсов. Не дипломы повышения квалификации, а именно конкурсов. Если есть — это положительный момент. Значит, салоны заботятся о профессиональном росте своих сотрудников.

Эксперт также ответил на вопрос о том, может ли массаж стоить 600 рублей.

— Смотря, какой массаж. Если массаж ног, то может, а полностью фигуры — нет, — поясняет специалист. — Хорошие специалисты себя ценят. А такие суммы не окупаются салону и специалисту даже при большом потоке.

Сначала — проверка, потом — услуга

Также эксперт бизнеса салонов красоты посоветовал внимательно следить, чтобы перманентный татуаж делался одноразовыми играми и шприцами.

А лучше всего, отметил бизнес-тренер, прежде чем записываться на сложный пилинг или мезотерапию, прийти к мастеру на небольшую процедуру — на брови, массаж лица, посмотреть, как работает, если все понравилось, то можно прийти на более серьезный процесс.

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Одной из эффективных, но и серьезных процедур является мезотерапия. Неправильно сделанная, она может привести к очень печальным последствиям, а правильная — полностью решить проблему.

Александра Гонт, врач-дерматолог с 20-летним опытом, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии, член Французского общества Anti-age терапевтов, рассказала, в чем заключается мезотерапия, как безопасно и качественно ее выполнить.

Наша кожа обладает защитными свойствами и не все средства может пропустить через себя при нанесении на эпидермис. Еще в 50-е годы была разработана методика, когда с помощью маленьких иголочек перфорации эпидермиса наносятся специальные питательные коктейли.

Самыми популярными являются процедуры мезотерапии борьбы с лишними жировыми отложениями.

Но изначально должен проводить опрос врач, так как у некоторых людей могут быть противопоказания этого коктейля. Если говорить о дренаже и похудании, то есть противопоказания в виде камней в желчном пузыре и других заболеваний. Если это не генетическое ожирение и не тяжелая запущенная степень, то уже со второй, третьей процедуры люди видят результат. Важно, когда мы говорим о процедурах коррекции фигуры, там сначала делаются дренажные манипуляции, открывающие периферические сосуды, а затем вводятся липолитики. Это должен делать однозначно врач, который собирает анамнез, и производит наблюдение.

Вторая по популярности процедура мезотерапии — это лечение выпадения волос. Специальные коктейли вводятся в волосистую часть головы. И мезотерапевтические коктейли при начинающейся андрогенной алопеции, когда под контролем эндокринолога вводятся в волосистую часть для стимуляции и роста фолликул.

— Результаты очень хорошие, я практикую уже 20 лет эту методику и могу сказать, что если нет атрофированных фолликул, если лысина не как гладкая коленка, то за 2–3 месяца можно пробудить эти фолликулы и вырастить молодую поросль. Иногда я назначаю анализы перед подбором коктейля, — рассказала косметолог.

Все «коктейли» красоты должны иметь сертификаты

Также очень популярны омолаживающие, антивозрастные процедуры, когда вводятся препараты на основе гиалуроновой кислоты, витаминами, с пептидным комплексом.

Мезотерапией можно активно лечить акне — в комплексе с другими процедурами, начинать с 13–14 лет. Но основные показания для мезотерапии — после 35 лет.

Лучше, чтобы инъекции делал врач, хотя по законодательству может делать средний медицинский персонал. Но, бывает, медсестры, когда сталкиваются с покраснениями, аллергическими реакциями после процедуры, впадают в панику и не знают, что делать, так как знаний не хватает, нет комплексного медицинского образования.

Взять те же пептиды — они показаны не всем, есть противопоказания для введения пептидных коктейлей, хотя они очень эффективны.

Что касается стоимости, как не переплатить — самые лучшие коктейли родом из Франции, есть хорошая испанская, швейцарская, люксембургская продукция, итальянская гиалуронка. Все они должны быть сертифицированы на территории РФ. И очень важны иголки, которые использует врач. Есть дешевые иголки, но есть японские иголки с лазерной заточкой, которые практически безболезненно входят в кожу. В среднем процедура мезотерапии стоит от 5 до 7,5 тысячи рублей за процедуру.

По времени поверхностная процедура лица и головы длится 15 минут, а тела — от получаса.

— Надо понимать, что именно в этой процедуре цена определяет качество, и здесь нельзя экономить. Иначе осложнения будут более серьезными, чем та проблема, с которой вы обратились к врачу. Это аллергическая реакция, отек, посттравматическая пигментация вплоть до грубого рубца, который потом лечить долгие годы, — пояснила врач.

Не экономьте на себе, все тщательно проверяйте и отказывайтесь от сеанса, если вам что-то не понравилось или вызвало подозрение, посоветовали эксперты читателям «ВМ».

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