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Водители получат больше парковок

Виктор Вэскер, автоюрист, правозащитник, кандидат юридических наук
• 21:03 • 29 июля 2019
Главный плюс изменения габаритов парковочных мест для автолюбителей — увеличение их количества.

Дело в том, что как в субъектах с бесплатными парковками, так и в центре Москвы, где оставить машину на улице можно только за деньги, перед водителями стоит вопрос поиска свободной локации. Чем больше будет мест для парковки транспортных средств, тем лучше.

А тот факт, что подобные меры косвенно повлияют на бюджетную часть, на приход дополнительных средств в казну города, и вовсе не вызывает сомнений.

Речь о пересмотре технических регламентов идет давно, причем на федеральном уровне. И размер парковочного места, и ширина полосы исходят из государственных стандартов. Как только была введена платная парковка и начались масштабные преобразования в транспортной сфере столицы, специалисты начали говорить о том, чтобы поменять советские ГОСТы и сделать парковочные места меньше. Сами машины стали гораздо компактнее, чем десятки лет назад, так что фактически это вполне реализуемая инициатива.

Следует расширять само парковочное пространство и развивать связанную с этим инфраструктуру Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Мы видим, как полосы дорожного движения успешно становятся уже, а их количество увеличивается. Эти методы можно только поприветствовать. В то же время хотелось бы призвать специалистов не забывать о развитии инфраструктуры подземной парковки, особенно под торговыми центрами и жилыми комплексами. Одним увеличением имеющегося пространства на улицах мы проблему не решим.

Должна быть целая совокупность мер, направленных на баланс интересов между автолюбителями и городом. Прежде всего следует расширять само парковочное пространство и развивать связанную с этим инфраструктуру.

В Лондоне и Париже, например, несмотря на объекты культурного наследия власти находят возможность делать подземные и многоуровневые парковки. Второй момент — необходимо вводить федеральные стандарты по размеру фиксированной платы за парковку. Эту методику Министерство транспорта, к счастью, уже разрабатывает. Третий аспект — формирование должных условий общественного транспорта, которые склонили бы автолюбителей к отказу от машин и позволили бы доехать в нужную точку с не меньшим комфортом.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ 

ГОСТ гарантирует безопасность

Сергей Соколов, главный архитектор Института негосударственной экспертизы

Вопрос организации парковок и парковочных мест перед столичным правительством стоит уже чуть ли не десять лет. И поиск наиболее оптимальных решений, баланса между интересами автомобилистов и пешеходов не останавливается до сих пор. (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»
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