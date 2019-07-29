ГОСТ гарантирует безопасность

Вопрос организации парковок и парковочных мест перед столичным правительством стоит уже чуть ли не десять лет. И поиск наиболее оптимальных решений, баланса между интересами автомобилистов и пешеходов не останавливается до сих пор.

Я помню, как эксперты разрабатывали около семи-восьми видов различных парковок: подземных, механизированных, подземно-наземных, с уклоном автомобиля, пытаясь максимально грамотно организовать дорожное движение. Рассматривалось все, что позволяет вместить на максимально сжатой территории огромное количество машин, значительно большее, чем снаружи, на улице.

Но текущая политика города заключается в том, что от бесконечных пробок на дорогах нас избавит преднамеренное «неудобство» парковки. Таким образом, значительно меньше автомобилистов поедет в центр на собственном транспорте, решив пересесть на метро или автобус. В этом и правда достаточно много плюсов, особенно для развития инфраструктуры общественного транспорта, а также для расширения пешеходного пространства.

Если речь идет об уменьшении габаритов парковочных мест, значит, вновь появилась цель вместить больше авто. Но сделать это можно и другими способами, без уплотнения припаркованных машин и дополнительной загрузки территории улиц. Нормативы парковочных мест взяты не с потолка, они разработаны на основе техники безопасности и многолетнего опыта экспертов.

Если речь идет об уменьшении габаритов парковочных мест, значит, вновь появилась цель вместить больше авто Фото: mos.ru

Исходя из них работает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения, обучаются навыкам управления транспортом начинающие автолюбители, принимаются экзамены на получение водительских прав. Сокращать габариты — поступиться вопросами безопасности. Это не вариант.

Как архитектор должен сказать, что нам все же необходимо давать людям возможность найти парковочное место в центре Москвы. Пусть оно стоит дорого, автомобилист сам решит, имеет ли смысл покупать его или лучше оставить машину в гараже и пересесть на альтернативные виды передвижения. Пока такая возможность имеется не всегда.

Сокращать количество транспорта в центре действительно нужно, но делаться это должно не в ущерб москвичам, а за счет транзитных машин. Вероятно, будет целесообразным по аналогии с Англией или Испанией ввести платный въезд в город. Но сами жители столицы неудобств испытывать не должны.

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Водители получат больше парковок

Виктор Вэскер, автоюрист, правозащитник, кандидат юридических наук

Главный плюс изменения габаритов парковочных мест для автолюбителей — увеличение их количества. Дело в том, что как в субъектах с бесплатными парковками, так и в центре Москвы, где оставить машину на улице можно только за деньги, перед водителями стоит вопрос поиска свободной локации. (далее...)

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