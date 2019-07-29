Почему выпускники юридических вузов столицы получают самые высокие зарплаты

По данным юридического рейтинга, составленного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, юристы, окончившие МГУ, могут рассчитывать на 110 тысяч рублей в месяц. Причем этот показатель на 15 тысяч больше аналога прошлого года. Выпускники МГИМО получают 100 тысяч, что на 10 тысяч больше, чем в 2018-м. Специалисты из МГЮА, в свою очередь, зарабатывают 90 тысяч.

— Можно отметить несколько особенностей, связанных с программами обучения для наших студентов, — рассказал «ВМ» директор института адвокатуры МГЮА Александр Орлов. — В частности, обучение в очной магистратуре позволяет студенту в полной мере осуществлять правовую деятельность в области юриспруденции. Также в качестве отличительной черты можно выделить возможность прохождения практики и трудоустройства наших студентов во многие государственные учреждения, а также в ведущие юридические компании. Кроме того, необходимо отметить разнообразие внеучебных мероприятий, участия в игровых судебных процессах — все это способствует формированию требуемых навыков для осознания практической составляющей профессии.

Несмотря на то, что первые строчки в рейтинге по традиции отданы московским и питерским вузам, юристы из регионов тоже не отстают.

В топ-20 вошли Хабаровский государственный университет экономики и права, Тюменский госуниверситет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, а также Уральский юридический институт Министерства внутренних дел.

— Выпускники Финансового университета при правительстве России проблем с работой, как правило, тоже не испытывают, — прокомментировал статистику директор Института социально-экономических исследований вуза Алексей Зубец. — Получая экономическое, юридическое и другие виды образования в стенах вуза, они довольно легко устраиваются на госслужбу и в бизнес самого широкого профиля. По нашим оценкам, через несколько лет после выпуска специалисты получают около 85 тысяч рублей.

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Однако все больше и больше споров ведется по поводу престижа профессии и востребованности юристов на рынке труда.

— Юридическая функция — это то, что должно существовать в любой компании, — комментирует спрос на профессию руководитель направления исследований заработных плат, компенсаций и льгот сервиса по поиску работы HeadHunter Наталья Данина. — Несмотря на то, что специалистов в этой области достаточно много, они все равно остаются востребованными. Из-за часто меняющегося законодательства в ряде случаев от специалистов требуются новые знания, новые умения. Развиваются актуальные направления, например, лигал-диджитал и лигал-тех. «Старая гвардия» этого не умеет.

По словам Даниной, юриспруденция — это пусть и не самая престижная, но классическая регулярная профессия. И глобально она не изменится.

— И все же абитуриентам следует смотреть на вузы, которые понимают не только закон, но и трансформацию профессии, — добавила эксперт. — Ряд функций юристов, очевидно, отомрет. Перекладывать бумажки и искать законы прекрасно могут машины.

Нужно обращать внимание на то, чтобы вуз готовил специалистов с учетом новых требований. Ведь современный юридический мир — это уже не фолианты документов.

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