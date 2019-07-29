Рекрутеры перечислили главные недостатки кандидатов при приеме на работу
Опрос рекрутеров показал, что чаще всего при отборе кандидатов на замещение вакантных должностей работодатели недовольны отсутствием требуемой квалификации.
Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при отборе претендентов на должности руководителя организации и его заместителей (64 процента), руководителей подразделений (55% процентов), линейных менеджеров и руководителей среднего звена (55 процентов), специалистов в сфере продаж (55 процентов).
Другие жалобы рекрутеров относятся к завышенным зарплатным ожиданиям соискателей, критикой предлагаемых условий труда, а также недостаточным числом претендентов на замещение вакансий.
Онлайн-опрос проводился компанией HeadHunter среди 463 HR-специалистов, его результаты приводит РИА Новости.
Ранее эксперты рынка труда назвали наименее востребованные в России профессии: в стране наблюдается наименьший спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.
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