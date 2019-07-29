Врач рассказал, как справиться с плохим настроением в пасмурную погоду
Яркая одежда, регулярные занятия спортом и перестановка в доме помогут справиться с плохим настроением в дождливые пасмурные дни. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.
Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Московской области, главный врач ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница» Борис Белозеров рассказал, что в плохую погоду важно отрегулировать свой отдых. Для этого необходимо высыпаться около восьми часов в день и проводить выходные в спокойной обстановке.
Кроме того, можно начать заниматься спортом — отмечается, что люди, которые регулярно уделяют спорту время, страдают депрессией в 20 раз реже.
Также специалист советует внести в свой гардероб больше ярких цветов и поменять интерьер дома и на работе. Стоит уделить внимание и рациону питания — в частности, добавить в него фрукты, зелень и овощи, пишет Nation News.
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