Школьники посоревнуются в меткости и сообразительности на летнем фестивале

Уже в начале фестиваля школьники были вовлечены в активность. Дети с удовольствием учатся правильно пилить бревно и соревнуются в скорости, а также метают муляжи гранат и дротики, прыгают через обруч. Однако направление мероприятия научное — почему же дети заняты физической активностью?

— В первый день ребят нужно сплотить, а занятия спортом как нельзя лучше подходят для этого, — объяснил преподаватель лагеря Сергей Фомочкин. — Дети меня называют «прапорщик Сидоров» — я пытаюсь их приобщить к дисциплине и ответственности. На время занятий мы отставляем в сторону все электронные гаджеты — только спорт!

Школьников обучают командной работе и организации «мозговых штурмов», а также выживанию в дикой природе и общению без применения техники. Занятия для каждой группы учащихся длятся пять дней.

Платить за участие не нужно — достаточно просто предварительно зарегистрироваться. При этом у родителей есть возможность понаблюдать за успехами своих детей.

— Это очень здорово! — поделилась мама одной из воспитанниц лагеря Александра Кузнецова. — Мы живем в доме напротив парка, и я могу спокойно оставить в десять утра свою дочку на попечение опытных инструкторов и забрать ее в четыре вечера! И все — бесплатно! В парке и без этого есть очень хорошие детские площадки, но интеллектуальные игры нам тоже очень с дочкой нравятся, и мы рады, что есть возможность принять в них участие.

Всего предусмотрено четыре «научных смены». Первая продлится до 3 августа, и в это время территория Бабушкинского парка будет площадкой для разнообразных активностей: викторин, подвижных игр и военно-патриотических квестов.

Также воспитанники лагеря посетят Музей физики Эйнштейна, примут участие в интеллектуальных тренингах и соревнованиях, победители которых получат призы. Завершится фестиваль «Наука для всех» 23 августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Жаренков, арт-директор фестиваля «Наука для всех»:

— Инновационность нашей методики в том, что дети во время обучения включаются в игровой соревновательный процесс. У них есть стимул — быстро запоминать информацию, усваивать ее и выдавать правильные решения. Это кардинально отличается от школьного курса, и год деятельности в этом направлении подтверждает наш выбор.

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