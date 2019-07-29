Суд отклонил апелляцию фигуранта коррупционного дела
Несмотря на то что Копейкин не признает своей вины, его апелляционная жалоба не была удовлетворена и приговор Басманного суда об аресте предполагаемых соучастников до 9 сентября года остался без изменений.
— Московский городской суд определил: оставить без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда от 12 июля 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2019 года в отношении Копейкина А. М., — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Следствие предполагает, что с 2017 по 2019 год заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов получил около 4,4 миллиона рублей. Свою вину в содеянном Иванов уже признал, раскаялся и подал в отставку.
По данным следствия, неустановленные лица, действовавшие в интересах компании, в которой работал Копейкин, перечисляли ему деньги, которые затем переправлялись заместителю главы ПФР. Считается, что данные средства были платой Иванову за «общее покровительство».
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