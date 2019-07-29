Профилактика очень важна

Вести здоровый образ жизни не только модно. В нашем быстро меняющемся мире это стало вполне осознанной необходимостью.

Важно отметить, что в Москве для этого созданы все условия. И первым шагом к этому может стать ежегодное прохождение диспансеризации — комплексного обследования состояния организма, которое позволяет выявить риски возникновения болезней и, в случае необходимости, принять своевременные меры для профилактики или лечения на раннем этапе. Подчеркну, что диспансерный осмотр помогает выявить сахарный диабет, глаукому, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, урологические, онкологические заболевания на ранних стадиях.

Нужно понимать, что многие болезни очень коварны и на начальных стадиях никак себя не проявляют, например, не влияют на самочувствие человека, настроение, его внешний вид. Поэтому многие пациенты обращаются к врачам, когда болезнь уже сильно запущена, и даже наши самые современные технологии, высокотехнологичное оборудование, к сожалению, не могут помочь вылечить человека.

Именно поэтому столичные власти так много внимания уделяют диспансеризации. Этим летом в 46 парках Москвы открыты павильоны «Здоровая Москва», в которых можно пройти первый этап диспансеризации. Работа павильонов с момента открытия показала большую востребованность этого формата. Этот проект формирует у москвичей мотивацию к здоровому образу жизни.

Павильон «Здоровая Москва» в Таганском парке Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За полтора месяца в нашем павильоне прошли диспансерные осмотры более четырех тысяч человек. Кстати, среди посетителей павильона большое количество мужчин трудоспособного возраста.

Запомнился случай, когда пару недель назад во время диспансерного осмотра женщина пожаловалась на боль в животе. Врач заподозрил аппендицит, незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. В итоге пациентку доставили в больницу и прооперировали. Хочется отметить еще один типичный случай. Утром пожилая дама прошла диспансеризацию, ей все понравилось, и вечером того же дня она привела своего мужа, у которого врачи выявили фибрилляцию предсердий.

Все знают фразу, что болезнь намного легче предотвратить, чем лечить. Регулярное прохождение диспансеризации, своевременная профилактика возникновения и развития хронических неинфекционных заболеваний, а также лечение заболеваний на ранних стадиях способствуют увеличению продолжительности жизни.

Это здорово, что москвичи могут сделать шаг навстречу своему здоровью, что, несомненно, улучшит качество жизни в нашем городе.

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