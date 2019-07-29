Российская женская команда впервые примет участие в международном танковом биатлоне

В этом году организаторы решили провести жеребьевку танкового биатлона в фан-зоне армейских игр. Ее создали прямо в огромных павильонах выставочного центра парка «Патриот», где совсем недавно, в конце июня, проходил форум «Армия-2019».

Каждой дисциплине армейских игр посвящен свой стенд. Зрители могут попробовать себя в роли оператора беспилотника или, например, посчитать количество строп у парашютов, которые в качестве экспонатов разложены здесь в раскрытом виде. Набравшись впечатлений, в фан-зоне можно будет подкрепиться как следует — тут работает буфет. Меню, естественно, состоит из блюд армейской кухни: щи, каша, хлеб. Он, к слову, выпекается на месте.

К началу жеребьевки команды-участницы прибыли, как и положено, военным строем. Форма многих стран-участниц за многие годы стала знакомой всем поклонникам танкового биатлона. Если на красном поле петлиц изображен желтый крокодил — это Зимбабве. Белые нашивки на черном — Киргизия. Яркие, практически кислотные цвета на камуфляже у команды Лаоса. Новичками этого года станут танковые экипажи Вооруженных сил Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки.

Главная «изюминка» этого года — участие в соревнованиях женской команды из России. Отважные дамы впервые выйдут на трассу соревнований в Алабине.

— Я служу в Кантемировской дивизии в медицинском подразделении, а вот мой муж — танкист. Когда нам, девушкам, предложили в виде эксперимента попробовать освоить боевую технику, я сразу согласилась. Управлять такой мощной машиной интересно и здорово, — рассказывает механик-водитель танка Т-80 Дарья Сиротенко.

Командир ее экипажа Анастасия Баранова — тоже медик. По ее словам, главное в танке — ничего не бояться и всегда идти вперед, несмотря ни на что.

— Целых восемь месяцев мы учились управлять боевыми машинами и обслуживать их. В итоге при посадке на танк, при заряжании мы укладываемся в рамки мужских нормативов, — делится с «ВМ» Анастасия Баранова. — Нет ничего невозможного.

Словом, экипажи наших девушек — спаянные и взаимозаменяемые. Что и говорить — настоящие боевые подруги.

— Кроме того, что мы освоили каждая свою специальность, в случае необходимости мы можем заменить друг друга. Я, к примеру, могу вести танк, а механик-водитель Дарья — занять мое место в башне, — рассказала «ВМ» наводчик-оператор Марина Пушкарева.

В соревнованиях российские танкистки будут выступать в специально пошитой форме с логотипами танкового биатлона и предприятий военно-промышленного комплекса России. Правда, номинации, в которых будут представлены три женских экипажа в соревнованиях, организаторы турнира еще уточняют. Все-таки это необычный опыт в мировом масштабе. Совсем скоро экипажи выйдут на трассу для участия в индивидуальной гонке и эстафете, где танкисты продемонстрируют свои навыки вождения боевых машин по бездорожью и меткой стрельбе из пушки и пулеметов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Перязев, начальник Управления боевой подготовки Главного управления боевой подготовки ВС России:

— Часто спрашивают про фаворитов соревнований. Нужно учитывать, что сюда направляются только лучшие специалисты, лучшие экипажи, которые владеют своей специальностью в совершенстве. Поэтому явных фаворитов на таких соревнованиях быть не может. Любая команда имеет шансы на успех. Мы не называем команды соперниками — это наши коллеги и партнеры. Мы рады видеть всех давних участников и приветствуем новых.

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