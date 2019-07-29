Территории 132 научных и промышленных предприятий благоустроят в Москве

В течение трех лет планируется благоустроить территории, прилегающие к 132 объектам науки и промышленности Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

Программа благоустройства настолько масштабна, что затронет научные и промышленные предприятия во всех административных округах Москвы без исключения.

В этом году в список объектов, подходы к которым будут приведены в порядок, попало 31 предприятие. В их числе — территории 17 таких значимых для Москвы и страны в целом предприятий науки и промышленности, как конструкторские бюро «МиГ», «Ил», Научно-исследовательский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля, пять промышленных зон рядом со станцией метро «Профсоюзная».

Часть территорий приводится в порядок в рамках масштабной программы по благоустройству транспортной инфраструктуры, в первую очередь это территории, прилегающие к станциям метро, МЦК и будущих МЦД.

По словам представителей пресс-службы ведомства, инициаторами проведения работ по благоустройству выступили сотрудники, работающие на объектах промышленности и науки. Они высказали свои пожелания московским властям — развивать не только транспортную инфраструктуру, но и территории, ведущие к предприятиям.

— Зачастую сотрудникам этих предприятий нужно идти от станций метро, железной дороги или остановок общественного транспорта еще несколько сотен метров. Именно эта территория — дорога на работу — и остается неохваченной, находится, по сути, в «серой зоне», — рассказали в пресс-службе департамента.

В итоге был определен общий список организаций, сотрудники которых выступили с пожеланиями улучшить маршруты подхода на рабочие места.

Работы уже полным ходом идут в районе Соколиной Горы в Восточном административном округе — у химфармзавода ФГУП ГосЗМП и Научно-исследовательского института органической химии и технологии; в районе Нагатино-Садовники на территории у главного здания оператора российской почтовой сети «Почта России» и станции МЦК «Верхние Котлы»; на территории около ОАО «ВИЛС» в Можайском районе, которое занимается разработкой новых технологий и производством изделий из специальных сплавов; на территории, прилегающей к ФГУП НАМИ в Головинском районе, где проектируют и разрабатывают новые автотранспортные средства.

Сейчас здесь демонтируются покрытия тротуаров и проезжей части, а также бордюрного камня, началась прокладка кабельной линии с устройством полиэтиленовых труб низкого давления.

— В рамках благоустройства территорий, прилегающих к предприятиям науки и промышленности, отремонтируют существующие тротуары и оборудуют новые там, где они отсутствуют, установят бордюрный камень с понижениями в местах пешеходных переходов, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Планируется также установка малых архитектурных форм и информационных стел, обустройство газонов и озеленение, — добавили в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

Самые масштабные работы проходят сейчас на территории НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля в Красносельском районе Москвы. Здесь благоустраивается территория от станции метро «Красносельская» до самого института (Верхняя и Нижняя Красносельская улицы). В этом году будет отмечаться 120-летие со дня рождения ученого — создателя ядерного реактора, поэтому на площади перед институтом установят памятник в его честь. Завершить работы на объектах планируется в сентябре текущего года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Дунаев, начальник Управления по реализации программ благоустройства и ремонта Департамента капитального ремонта города Москвы:

— На территориях, непосредственно примыкающих к объектам науки и промышленности, будут приведены в порядок тротуары, проезжие части, газоны, будут организованы парковочные пространства, заменены опоры освещения и смонтированы современные остановки общественного транспорта. Главная задача масштабных работ по благоустройству — сделать так, чтобы сотрудникам этих предприятий было удобнее и комфортнее добираться от дома до своих рабочих мест.

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