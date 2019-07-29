Двор в Басманном районе столицы открыли после благоустройства

Двор, который раскинулся между корпусами 1 и 2 дома 28/30 на улице Фридриха Энгельса и домом 1/33 на Большой Почтовой, — один из участков 7-го микрорайона, который стал самым крупным объектом благоустройства в округе в этом году. О том, как должна преобразиться эта территория, с жителями советовались долго: первые встречи с активистами во дворе и обсуждение проекта начались еще в прошлом году.

— Недавно посмотрела наш с жителями чат в мессенджере — там целая жизнь! Такой результат — наше общее творчество. Спасибо вам! — обратилась к жителям исполняющая обязанности главы управы района Елена Ежова.

Специалисты уложили во дворе новый газон, высадили деревья и кустарники, установили лавочки. На детской площадке появились яркие горки, песочницы и другие развлечения для детворы.

Пенсионерка Жанна Лазоватская первым делом оценила новый асфальт, ведь она каждый день занимается скандинавской ходьбой.

— Очень нравится и лестница, которая ведет к Большой Почтовой улице, — добавляет Жанна Борисовна. — Удобно, что сделали пандусы, перила.

Помимо этого, во дворе обустроили новые парковки, отремонтировали подпорную стену.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Говердовский, префект Центрального административного округа Москвы:

— В этом году мы благоустраиваем весь 7-й микрорайон в Басманном районе — одновременно работа ведется на 40 дворовых территориях, где проживают больше 12 тысяч человек. Мы неоднократно встречались с активными жителями, чтобы обсудить проект благоустройства, учесть все их пожелания и внести корректировки.

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