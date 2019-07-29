Лучших инженеров выбрали в Москве

Конкурс прошел в Центральном научно-исследовательском радиотехническом институте имени академика Берга. Соревновались специалисты трех профессий: инженер-технолог, инженер-электроник и инженер-конструктор.

Всего до финального этапа добралось около 60 конкурсантов. Все с высшим техническим образованием. Каждый перед финалом прошел внутренний отбор на своем предприятии. Участие в «Московских мастерах» для профессионалов — возможность получить новые знания и шанс продвинуться по карьерной лестнице.

— Хочу как можно чаще участвовать в подобных мероприятиях, — рассказал после защиты проекта инженер-технолог Тимур Тожибоев. — Это способствует личному развитию. Кроме того, известные предприятия благодаря конкурсу могут обратить на меня внимание и пригласить на работу. Это хороший стимул.

Тимур Тожибоев стал самым молодым участником финального этапа среди инженеров-технологов. Но это не помешало ему занять второе место в своей категории. Первым же стал Антон Крюков.

Лучшей в соревнованиях инженеров-электроников стала Динара Юмашева. Среди конструкторов пальма первенства оказалась у Григория Ершова. Соревнования среди инженеров разных компетенций в ЦНИРТИ имени академика Берга прошли впервые.

Жюри оценивало новизну, авторство и возможность внедрения работ конкурсантов. До финального этапа конкурса среди инженеров добрались только сильнейшие, отметил председатель Московской городской организации профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Сергей Чугунков.

— Сегодня Москва делает упор на интеллектуальный труд. В конкурсе участвуют лучшие из лучших. Мы видим, как омолаживается рабочий класс, повышается квалификация сотрудников, — сказал Сергей Чугунков.

Отборочные соревнования конкурса «Московские мастера» стартовали этой весной. В каждой из профессий постепенно определяются победители. Уже подведены итоги конкурса среди ветеринаров.

Здесь за победу боролись свыше 500 специалистов. Определились лидеры и среди водителей автобуса. Мастерство управления техникой показали 17 команд из филиалов Мосгортранса и частных компаний.

— В этом году также прошли состязания среди представителей троллейбусных парков и трамвайных депо, — подчеркнул генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов. — Такие турниры повышают мастерство наших работников и престиж профессии водителя.

31 июля в Детском технопарке «Наукоград» за высокие регалии поборются программисты. Всего в этом году в «Московских мастерах» заявлено около 40 профессий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Антонцев, депутат Мосгордумы, председатель Московской Федерации профсоюзов:

— Я рад, что количество участвующих в этом конкурсе увеличивается. Важно, что предприятия стали ответственно подходить не только к финальному этапу, но и отборочным соревнованиям, которые перестали быть формальностью. Там идет жесткая конкуренция. Каждый год список профессий, которые мы заявляем как основные в конкурсе, меняется. И люди борются, чтобы именно их компетенция попала в это число, показывают, что она востребована. Сами профессии определяются исходя из экономических потребностей города Москвы.

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