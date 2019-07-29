Эксперты рассказали, почему тарифы на «коммуналку» в Москве одни из самых низких в мире

Плановое изменение тарифов было введено в начале реформ 1992 года, когда возникла необходимость индексировать оплату услуг за пользование ЖКХ с учетом уровня инфляции. Но если в 2010-м тарифы подскочили сразу на 22 процента при инфляции в 7,8 процента, то за девять последующих лет московскому правительству удалось замедлить рост тарифов почти в 10 раз.

— Тарифы на коммунальные услуги индексируются регулярно. Но в июле этого года было самое незначительное повышение за последние двадцать лет — 2,6 процента по сравнению с июлем прошлого года, — отмечает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

Согласно расчетам, в Москве для семьи из трех человек, живущих в 64-метровой квартире с приборами учета, рост платежа в среднем составит 53 рубля на человека.

— Политика города Москвы — минимизировать тарифы на воду, газ и электричество. Кроме того, большое количество москвичей, а это более 3,5 миллиона человек, пользуются льготами и субсидиями при оплате ЖКУ, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно данным европейского агентства Eurostat, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве одни из самых низких по сравнению с тарифами в других крупных европейских городах. Причем как в реальных ценах, так и в пересчете на покупательную способность населения.

С помощью термина «покупательная способность» можно посчитать, сколько товаров и услуг можно приобрести на одну и ту же сумму вне зависимости от страны и валюты.

Этот показатель учитывает не только реальные цены, но и другие факторы, например, доходы населения, инфляцию.

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Цена за киловатт/час электроэнергии в столице за первое полугодие 2018 года по паритету покупательной способности составляла 19 центов. В Великобритании этот показатель составляет 25 центов, а в Германии — 42 цента.

Это означает, что за один доллар в Москве можно купить 5,2 киловатт/часа, в Великобритании — 4 киловатт/часа, в Германии — 2,3 киловатт/ часа.

Если сравнивать тарифы на газ, то в российской столице они также одни из самых низких среди крупных мегаполисов. «В Москве тариф на газ составляет всего 26 центов за кубометр по паритету покупательной способности. Ближайшие к этим показатели у Турции и Румынии — 79 и 88 центов, но разница все равно существенная.

Самая высокая стоимость газа оказалась в Швеции — там жители платят 1,38 доллара за кубический метр по паритету покупательной способности.

За водоснабжение москвичи платят 2,65 доллара за кубический метр по паритету покупательной способности, в Париже — 4,38 доллара, в Копенгагене — 5,48 доллара. А вот в Стамбуле тариф в три раза выше, чем в столице.

— Исследование на основе данных Eurostat подтверждает, что в Москве одни из самых низких тарифов на услуги ЖКУ, даже если брать в расчет ежегодную индексацию, — говорит Вера Москвина.

Этого удалось достичь, поскольку московские власти сдерживают рост тарифов.

— Последние пять лет рост тарифов на ЖКУ в столице не превышает уровень инфляции, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

К примеру, ставки платы за наем, цены за содержание жилого помещения, минимальный размер взноса на капитальный ремонт город сохранил на уровне 1 января 2019 года.

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