Ближайшие две ночи в столице могут побить рекорд самой низкой температуры
Ближайшие ночи в Москве могут стать самыми холодными в июле за последние 69 лет. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Он отметил, что в понедельник, 29 июля, температура была выше 15 градусов и не стала рекордно минимальной в июле. Ожидается, что минимальная температура 30 и 31 июля будет девять градусов.
— Сегодня ночью ждем семь–девять градусов. А в ночь на среду — шесть–восемь градусов, тогда рекорд точно должен состояться, — отметил синоптик.
Ранее минимальная температура 29 июля ночью составляла 8,6 градуса, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в связи с ультраполярным вторжением в конце июля — начале августа прогнозируется серьезное похолодание в столице. К середине текущей недели столбики термометров могут опуститься до 5 градусов выше нуля.
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