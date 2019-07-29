Жителей столицы предупредили о температурном антирекорде
В связи с ультраполярным вторжением, выпадающим на последние дни июля и начало августа, синоптики прогнозируют в столице похолодание. К середине недели столбики термометров могут опуститься до 5 градусов выше нуля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Ожидается, что температура 30 и 31 июля понизится до 13-18 градусов тепла днем и 4-9 градусов выше нуля ночью. Метеорологи отмечают, что погода больше всего будет напоминать осеннюю.
К середине недели осадки в столице пойдут на убыль, столбики термометров в пятницу покажут 15-20 градусов тепла днем. В выходные температура повысится до 17-20 градусов.
Напомним, что ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в столице 29 июля. Горожанам пообещали холодный и ветреный день.
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