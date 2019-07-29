Около 18 тысяч человек стали выпускниками столичных колледжей в этом году
В этом году около 18 тысяч человек стали выпускниками столичных колледжей. По словам Антонова, количество мест по каждой специальности определяется с учетом запроса экономики города.
— Ежегодно часть профессий становятся менее актуальными, а другие, наоборот, более востребованными. Мы это анализируем, отслеживаем, — пояснил он, добавив, что в новом учебном году колледжи будут готовить специалистов по двум новым специальностям: ремонт городского вида транспорта и мастер контрольно-измерительных приборов автоматики.
КСТАТИ
О результатах работы колледжей говорят результаты чемпионата WоrldSkills. В этом году в Казани московская сборная завоевала 92 золотые медали, 23 серебряные и 22 бронзовые. У региона, который идет после столицы, суммарное количество медалей — 90.
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