Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
• 23:13 • 29 июля 2019
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Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали тринадцать рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержали семь рейсов. А в аэропорту Внуково задержан один рейс.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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