Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети

В Сеть попала откровенная переписка певицы Глюкозы с незнакомцем. Судя по диалогу, к артистке обратился молодой человек с предложением услуги, которая касается подтверждения личности в соцсети. Мужчина написал, что «готов поставить специальную галочку в микроблоге». Однако на деловой вопрос певица неожиданно ответила игриво.

— А ты симпатичный? — написала Глюкоза.

Молодой человек поддержал атмосферу беседы и спросил, стоит ли ему лететь в Баку на музыкальный фестиваль «Жара», где находилась артистка.

— Пришли фото и решим, куда тебе лететь, — продолжила кокетничать Наталья Чистякова.

Обмен фото оказался удачным, но как развивались события, неизвестно, сообщает издание «Стархит».

Для поклонников певицы эта переписка стала дополнительным доказательством неблагополучия в ее отношениях с супругом.

Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и давно не появлялась на публике в компании своего мужа Александра Чистякова. Сама артистка не комментирует слухи. А ее менеджер Александр Диколь прояснил ситуацию.

— Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов. Мне странно, что в нашем обществе происходит подобная ситуация. Кто-то где-то не знаю каким образом произвел на свет эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон. Меня это пугает, — сказал представитель Глюкозы.

Напомним, что Наталья и Александр Чистяковы вместе 13 лет. Они воспитывают 12-летнюю Лидию и 7- летнюю Веру.

Читайте также: Глюкоза представила свои образы на суд поклонников