Агент Михаила Галустяна прокомментировал слухи о его разводе
Агент юмориста Михаила Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал сообщения о возможном разводе артиста. Он заявил, что все разговоры об этом не имеют отношения к действительности.
— Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк, — сказал представитель юмориста «Пятому каналу».
Ранее Михаила Галустяна заметили на борту самолета, который следовал в Барнаул, в компании неизвестной женщины. Пассажиры отметили, что артист вел себя странно, было видно, что он не хотел, чтобы его узнавали. Кто-то поинтересовался личной жизнью юмориста, и звезда ответил, что расстался со своей женой.
Михаил Галустян женат 12 лет, его союз считается одним из самых прочных среди коллег.
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