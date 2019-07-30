Иван Ургант опубликовал фото трех дочерей
Российский телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в соцсети фото троих дочерей — 19-летней Эрики Куталии, 11-летней Нины и 4-летней Леры Ургант.
— Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом, — подписал в Instagram фотоколлаж Иван Урган цитатой из пьесы Антона Чехова «Три сестры».
Старшая Эрика — дочь жены 41-летнего телеведущего Натальи Кикнадзе от первого брака. Их общие дети — Нина, названная в честь бабушки Ивана, народной артистки РСФСР Нины Ургант, и младшая — в честь его мамы Валерии Киселевой.
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