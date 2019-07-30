Способ вернуть Крым назвали в команде Владимира Зеленского
О планах по возвращению Крыма в состав Украины заявил так называемый «постпред Украины в Крыму» Антон Кориневич.
По его словам, украинские власти должны инициировать создание международной площадки, где возможно было бы вести переговоры относительно судьбы Крыма.
По мнению Антона Кориневича, ни один из существующих сейчас форматов переговоров не идеален, но все же следует обсуждать проблемные вопросы. К обсуждению нужно подключить страны-участницы «нормандского формата», Турцию и США. В Киеве предполагают, что это может быть первым шагом на пути к возврату полуострова Украине.
— Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что «минский формат» не идеален, «нормандский формат» не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было, — заявил политик в интервью изданию «Страна.ua».
Отсутствие диалога по статусу полуострова Антон Кориневич связывает с позицией России.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Российские власти много раз отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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