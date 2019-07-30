МЧС рассказало, как выжить во время грозы

Правила безопасности во время грозы следует соблюдать не только на открытой местности, но и в закрытых помещениях. Об этом сообщается на сайте ведомства МЧС России.

Если гроза застала вас в квартире или доме, нужно отключить всю электронику, плотно закрыть двери и окна и не подходить к ним. Также не стоит дотрагиваться до металлических водопроводных кранов.

Во время ненастья нужно оставаться дома, но если непогода застигла на открытом месте, то спасатели рекомендуют не прятаться под деревьями, потому что велика вероятность удара молнии. К высоким деревьям не следует даже просто подходить ближе, чем на 40 метров.

Также следует на время грозы отойти от костра, так как формируемый огнем столб горячего воздуха проводит электричество.

Нельзя при грозе останавливаться рядом с конструкциями с рекламными щитами. Не нужно прятаться на остановках общественного транспорта, поскольку они не оборудованы технологией молниезащиты. Если гроза застала на улице, ее необходимо переждать на корточках под высокими растениями.

Не рекомендуют спасатели пользоваться автомобилем. Если вы передвигаетесь на машине во время грозы, остановитесь и припаркуйтесь. Лучше всего просто переждать ненастье в салоне автомобиля.

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