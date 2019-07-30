Пластический хирург назвал омолаживающие кожу продукты

Пластический хирург Энтони Юна из США считает, что правильное питание поможет женщинам обойтись без различных дорогостоящих процедур по омоложению. Он назвал продукты, которые сохранят молодость кожи.

На первом месте стоят куриные яйца. Они способствуют выработке коллагена, который обеспечивает прочность и эластичность кожных покровов. А высокое содержание в яйцах витамина А придает коже лица здоровый цвет.

Томаты или паста из томатов — второй продукт, который при его систематическом употреблении долго не даст коже состариться. В составе помидоров содержится антиоксидант ликопин, который обладает свойствами противовоспалительного характера.

Также горький шоколад поможет сохранить молодость кожи. В его составе присутствуют флавоноиды. Они усиливают кровообращение, поэтому здоровый и красивый румянец на щеках обеспечен.

Еще одно средство красоты — зеленый чай. Эксперт заметил, что он должен быть непакетированным. В чае содержится большое количество антиоксидантов, которые необходимы коже.

Прекрасное влияние на кожные покровы лица окажет и употребление креветок, в которых содержится достаточное количество витамина Е. Он поможет сохранить кожу от повреждений или сможет быстро восстановить ее.

Также, по словам пластического хирурга нужно, чтобы в рационе присутствовали говядина, курица, рыба, овощи и фрукты, сообщает издание Daily Mail.

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