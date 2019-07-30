СМИ: Начальника управления угрозыска УМВД Приморского края задержали
• 05:26 • 30 июля 2019
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Фото: https://pixabay.com/ru/
Правоохранительные органы задержали начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрей Миляев.
По данным местных СМИ, в операции приняли участие сотрудники регионального УФСБ и Шестого следственного управления СКР в Хабаровске. Причина задержания не называется, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
При обыске в квартире Андрея Миляева полиция обнаружила более миллиарда рублей.
Пресс-служба УМВД России по региону сообщает, что не располагает информацией по данному вопросу.
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