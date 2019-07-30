Эксперты назвали три отрасли с увеличенным риском рака кожи для работников
Специалисты из Германии назвали три отрасли, которые связаны с увеличенным риском развития рака кожи у работников.
Есть сферы трудовой деятельности, где люди проводят более половины своего рабочего времени на открытом воздухе, поэтому они подвержены воздействию УФ-излучения, следовательно, подвергаются более высокому риску развития рака кожи.
Первое место в этом списке занимает строительство — 91 процент, садоводство и флористика на второй позиции с 85 процентами, сельское и лесное хозяйство оказалось на третьем месте с 81 процентами.
Специалисты отметили, что повышенному риску развития рака кожи подвержены также водители и инженеры зданий, так как они находятся на открытом воздухе около 40 процентов своего рабочего времени.
Согласно федеральному учреждению по охране и гигиене труда (BAuA), риски, которые связаны с ультрафиолетовым воздействием солнечного излучения, могут быть значительно уменьшены с помощью адаптированных мер защиты. К ним относятся ношение специальной одежды, последовательный уход за открытыми участками кожи с помощью солнцезащитных средств и адекватное затенение рабочих мест, сообщает Nation News.
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