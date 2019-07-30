День рождения панд Жуи и Диндин отметят в Московском зоопарке

Впервые за свою историю Московский зоопарк будет праздновать день рождения больших панд. Самку Диндин и самца Жуи привезли в столицу из провинции Сычуань в апреле этого года. Посетить праздник можно будет в среду, 31 июля, с 11:45 до 17:00.

Для панд подготавливают специальные угощения — торты изо льда с кусочками яблок, бамбука и моркови. Кроме того, в рамках торжества будут проведены шествие с бумажным драконом и шоу китайских барабанщиков.

— Подарочная упаковка будет сделана из шуршащего картона, с которым панды очень любят играть. Содержимое подарков угадать несложно. Это любимые лакомства панд — морковь в бамбуковых трубочках. Наши зоологи также изготовят торты с цифрами, которые соответствуют возрасту каждого именинника, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Вес каждой порции десерта, приготовленного для медведей, составит около 10 килограммов.

Праздничную программу откроет шоу китайских барабанщиков у главного входа в зоопарк. Следом по главной аллее пройдет китайское шествие с бумажным драконом, символом страны. В 12:15 гости зоопарка хором исполнят песню «С днем рождения тебя!» на русском и китайском языках, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В специальной тематической зоне, которая будет работать с 11:45 до 12:45 у павильона «Фауна Китая», можно будет узнать об истории и традициях китайского чаепития, а также бесплатно продегустировать молочный улун, пуэр и другие чаи.

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