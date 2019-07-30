Лекции, экскурсии и консультации пройдут в столичных больницах в августе

Столичный Департамент здравоохранения в рамках проекта «Входите, открыто!» подготовил на август ряд мероприятий, рассчитанных на молодых родителей и тех, кто заботится о своем здоровье. Все мероприятия являются бесплатными.

С 1 по 7 августа в столице пройдет Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Лекции и тренинги, посвященные этой теме, пройдут во многих родильных домах и перинатальных центрах города. На них можно будет узнать о правильной технике кормления, уходе за кожей груди и рационе кормящей матери.

Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова 21 августа приглашает тех, кто хочет обсудить вопросы подготовки к родам. На мероприятии поговорят о послеродовом периоде, возможности присутствия мужа во время рождения ребенка и необходимости вакцинации. Также можно будет задать интересующие вопросы.

Специальные занятия для женщин старше 45 лет, посвященные здоровью в зрелом возрасте, пройдут в перинатальном центре Городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского. Посетители смогут узнать о том, как оставаться красивыми и молодыми, получат информацию о принципах гормональной терапии и мифах, связанных с менопаузой.

Бесплатная консультация врача-ортопеда пройдет 3 августа в городской клинической больнице № 13. Она предназначена для пациентов, испытывающих боли в суставах.

С полным списком мероприятий, которые пройдут в рамках проекта «Входите, открыто!», можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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