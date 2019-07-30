Названы основные признаки профессионального выгорания

Специалисты Научно-исследовательского института имени Измерова назвали главные признаки, указывающие на профессиональное выгорание работников, сообщает RT.

Выгорание иначе называется «состоянием полного истощения». Его можно определить по таким симптомам, как эмоциональная истощенность, апатия к работе и отсутствие веры в свой профессионализм.

Это состояние может привести к нервным срывам, а негативное отношение к профессии может обернуться тем, что работоспособность человека резко падает.

Помимо этого, такой специалист может существенно навредить своим коллегам и плохо повлиять на «рабочий климат», постоянно показывая свое недовольство и часто конфликтуя. Результатом профессионального выгорания может стать полное безразличие к труду и отсутствию какой-либо мотивации.

Специалисты сообщают, что симптомы такого недуга влияют и на качество работы организма: могут появиться головные боли, бессонница и склонность к алкогольной и никотиновой зависимостям.

— Выгорание — следствие профессионального стресса. Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворенности в самореализации в профессиональной и в личной жизни и с систематически воздействующими на психику человека негативными факторами социального, организационного и социально-психологического характера, — рассказали в НИИ медицины труда.

По мнению специалистов, к выгоранию склонны представители таких профессий, как врач, учитель, полицейский, пилот, а также социальные работники.

Стало известно, что в зоне риска этого недуга находятся молодые люди от 19 до 25 лет.

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