«Обнимашки» или конкуренция: как лучше преодолеть профессиональное выгорание

Многие работники сталкиваются летом с проблемой профессионального выгорания. Специалисты рекомендуют бороться с этой проблемой, находя новое хобби. О способах преодолеть профессиональное выгорание в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали эксперты.

Сертифицированный коуч руководителей, консультант в управлении, автор обучающего курса «Коучинг в управлении», кандидат философских наук Наталья Переверзева считает, что важно менять подход к рассмотрению коммуникации между людьми и системами.

— Когда мы говорим о выборе между объятиями и конкуренцией, последнее стоит заменять на партнерскую позицию, достраивать систему. Один подход подключается к другому. В Европе и США он распространен десятилетиями, на тренингах обучают этому подходу, усиливая оппонента своим опытом: «Сегодня ты сильный, завтра — я», — считает Переверзева.

По ее словам, ресурсы каждого человека ограничены, они могут быстро иссякнуть. Чтобы избежать выгорания, можно использовать партнерский принцип «да, и» (согласиться с партнером и добавить информацию, усилив вашу общую позицию).

— Этот принцип труден для нашей ментальности. Эмоции полезны, когда можно быть с близкими, со своими друзьями. Но на работе проходит большая часть жизни, люди стараются устраивать дружелюбный и семейный подход. Хотя у каждого есть личное пространство. Когда такое есть, умеренные рукопожатия, объятия допустимы. Но эта форма чаще бывает неуместной, особенно в бизнес-среде. Нужно учитывать межкультурные аспекты. Для русских среднеприемлемы такие отношения, а для европейцев не приемлемы вовсе.

HR-директор, основатель проекта по профориентации PROekt PRO, автор книг и статей по управлению персоналом Юлия Пасс рассказала о разных типах конкуренции в компаниях:

— Я согласна, что конкуренция есть, важно, как компания устроена внутри. Иногда может быть конкуренция на должность в компании. Между отделами, но хорошие отношения между людьми — то, чего добиваются кадровики. Зависит от компании — принято там обниматься или нет. Это должно быть естественно, а не насаждаться. Работа — не про дружбу и не про любовь, а про хорошие человеческие отношения, — подытожила эксперт.

Читайте также: Синдром профессионального выгорания: как бороться и как не допустить