Москвичам рассказали, как избежать синдрома профессионального выгорания
Жителям столицы рекомендовали для борьбы с профессиональным выгоранием общаться с родными, обнимать любимых и найти хобби. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
В ведомстве считают, что профессиональное выгорание приводит к конфликтам на работе и дома. Также могут возникнуть проблемы со здоровьем. Общение с близкими людьми является лучшей профилактикой стрессов, так как телесный контакт с родным человеком дает чувство защищенности и запускает благоприятные психологические процессы.
Профессиональное выгорание часто встречается у медицинских работников, учителей и менеджеров среднего звена. Для нормализации внутреннего состояния необходимо переключаться на другие сферы деятельности. В это случае помогает любимое занятие. Хобби предоставляет возможность снять напряжение и отвлечься, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее директор Московской психологической службы населения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Нина Петроченко рассказала читателям «Вечерней Москвы», как не допустить синдром профессионального выгорания.
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