Пожар в Красноярском крае охватил больше миллиона гектаров
• 07:56 • 30 июля 2019
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К тушению привлечено почти 500 человек и 13 единиц техники
Фото: pixabay.com
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае стала больше 1 миллиона гектаров. За предыдущие сутки площадь увеличилась на 50 тысяч гектаров, достигнув 1 042 434 гектаров.
— На территории края действует 99 лесных пожаров в том числе 80 в зоне контроля. Очаги возгораний действуют в районах: Эвенкийский, Богучанский, Енисейский, Таймырский, Кежемский, Пировский, Нижнеингашский, Абанский, — цитирует РИА Новости сообщение Лесопожарного центра региона.
К утру понедельника в красноярском крае было охвачено огнем 986,3 тысячи гектаров леса. В ведомстве заявили, что к тушению привлечено почти 500 человек и 13 единиц техники.
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