Бузова рассказала поклонникам о своем режиме питания

Российская телеведущая и певица рассказала своим поклонникам о том, как ей удается оставаться стройной и не прибавлять в весе. Она опубликовала новый пост в Instagram, в котором призналась, что ест всего один раз в день.

Знаменитость объяснила, что у нее попросту нет времени на правильный и здоровый режим питания. Она заявила, что не может ничего с этим поделать, ведь вести такой образ жизни ее вынуждает профессия.

— Рабочий день окончен, впереди меня ждет долгожданный ужин. Так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск). На обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего, — написала звезда в новой публикации.

Подписчики Бузовой проявили заботу по отношению к ней и оставили под постом комментарии с советами.

«Странно, что себя совсем не бережешь, свое здоровье. Надо думать о родителях и будущих детях. Ты же не робот, Оля», — написала поклонница.

«Оль, конечно, неправильно, что ты ешь 1 раз в день. Ты так себе желудок посадишь», — проявила беспокойство подписчица.

«Отлично выглядите, но есть нужно чаще или хотя бы на завтрак попробуйте белково-витаминный коктейль», — посоветовала фанатка.

К слову, Бузова часто рассказывает пользователям соцсети о том, что она постоянно устает, и ее образ жизни очень изнурительный. Недавно певица и вовсе объявила о своем последнем концерте.

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