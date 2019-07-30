Бузова рассказала поклонникам о своем режиме питания
Российская телеведущая и певица рассказала своим поклонникам о том, как ей удается оставаться стройной и не прибавлять в весе. Она опубликовала новый пост в Instagram, в котором призналась, что ест всего один раз в день.
Знаменитость объяснила, что у нее попросту нет времени на правильный и здоровый режим питания. Она заявила, что не может ничего с этим поделать, ведь вести такой образ жизни ее вынуждает профессия.
— Рабочий день окончен, впереди меня ждет долгожданный ужин. Так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск). На обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего, — написала звезда в новой публикации.
Подписчики Бузовой проявили заботу по отношению к ней и оставили под постом комментарии с советами.
«Странно, что себя совсем не бережешь, свое здоровье. Надо думать о родителях и будущих детях. Ты же не робот, Оля», — написала поклонница.
«Оль, конечно, неправильно, что ты ешь 1 раз в день. Ты так себе желудок посадишь», — проявила беспокойство подписчица.
«Отлично выглядите, но есть нужно чаще или хотя бы на завтрак попробуйте белково-витаминный коктейль», — посоветовала фанатка.
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Любимый стиль туфли, джинсы, кроп-топ и пиджак/джинсовка У нас такое лето, что особо не оголишься Рабочий день окончен, впереди меня ждёт долгожданный ужин так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу ( только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего Я так редко бываю в Москве, что хочется насладиться ею, общением с друзьями, и просто иногда жить Чем я сейчас и займусь Всем хорошего вечера
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
К слову, Бузова часто рассказывает пользователям соцсети о том, что она постоянно устает, и ее образ жизни очень изнурительный. Недавно певица и вовсе объявила о своем последнем концерте.
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