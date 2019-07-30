Симоньян прокомментировала идею создания русскоязычного канала на Украине
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян оценила идею украинской власти создать русскоязычный телеканал в Киеве, сообщает РБК.
Журналистка отметила, что подобный план вызывает только сочувствие.
— Президент бедной и измученной страны, где идет гражданская война — уже дольше, чем продолжалась Великая Отечественная — находит самой своевременной инициативой создание очередного телеканала, — сказала Симоньян.
Она также напомнила, что прошлое правительство намеревалось создать канал Ukraine Today, который стал бы ответом RT. Однако информации о нем до сих пор нет. По выражению Симоньян, он «загнулся».
29 июля заместитель главы Администрации президента Украины
Кирилл Тимошенко сообщил о том, что в стране будет запущен телевизионный канал на русском языке. По мнению команды Владимира Зеленского, канал помог бы бороться за умы не только украинцев, но и россиян.
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