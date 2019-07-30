Орнитолог призвал не выкидывать в окно стрижей, залетающих в квартиры

Орнитолог рекомендовал жителям столицы не выкидывать в окно стрижей, в этом году часто залетающих в квартиры. Это может вызвать у птиц проблемы с крыльями.

— Лучше вынести его на улицу, подождать, пока он освоится, и подбросить - но невысоко, только чтобы он оторвался от ладони. Тогда он и сам сможет полететь. Молодые стрижата, которые пикируют на землю, не могут взлететь оттуда анатомически - их также нужно слегка подбросить, — рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

В этом году стрижи залетают в квартиры москвичей особенно часто. Было зафиксировано свыше 20 случаев, и это только зафиксированные обращения к специалистам. Птицы могут не заметить открытое окно или влететь в него в азарте погони. Как правило, после этого они уже не могут выбраться из квартиры.

Случаи появления стрижей в квартирах будут продолжаться еще на протяжении нескольких недель. После этого молодые стрижата наберутся опыта и начнут отличать окно и стекло, передает Агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Редкие водоплавающие птицы заселили пруд в парке «Кусково»