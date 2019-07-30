Перечень потенциально опасных пород собак утвердили в правительстве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором содержится перечень потенциально опасных пород собак. Об этом говорится на официальном сайте правительства РФ.
В списке перечислены 12 пород собак и их метисы, агрессия и сила которых может представлять для людей опасность. Среди них породы, используемые для травли, и аборигенные породы, чье поведение по отношению к человеку изучено мало.
Так, потенциально опасными правительством признаются амбульдог, акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и другие.
Уточняется, что список формировался вместе с представителями кинологических организаций России. Также был учтен опыт других стран.
Читайте также: «Все равно будут держать»: владельцы диких зверей оценили запрет на их содержание дома