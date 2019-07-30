Синоптики назвали самую холодную ночь июля в столице
• 09:32 • 30 июля 2019
Поделиться:
0
doc76fxmyh25k1v01q0dzw
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Ночь на 30 июля стала самой холодной в Москве за месяц. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Минувшей ночью в Москве было плюс 9,5 градуса, это ниже, чем было 1 июля, тогда было плюс 10,4 градуса, — сообщил синоптик.
Специалист подчеркнул, что ночь на 31 июля может оказаться еще холоднее. Это связано с «ультраполярным вторжением», из-за которого температура воздуха резко понижается на 10 градусов. Ожидается, что похолодание в городе не будет продолжительным, и уже на следующей неделе в Москву вернется устойчивая теплая погода, передает РБК.
Читайте также: Солнечный, но прохладный день ждет москвичей 30 июля
10:2330 июля 2019
10:2330 июля 2019
09:5730 июля 2019
09:4830 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:3230 июля 2019
09:1730 июля 2019
09:1430 июля 2019
08:5830 июля 2019
08:5130 июля 2019
08:5030 июля 2019
08:4130 июля 2019
08:1430 июля 2019
08:0630 июля 2019
07:5930 июля 2019
07:5630 июля 2019
07:4930 июля 2019
07:4530 июля 2019
07:4530 июля 2019
07:1530 июля 2019
06:3930 июля 2019
04:4030 июля 2019
03:5130 июля 2019
03:2930 июля 2019
00:3430 июля 2019
23:3429 июля 2019
23:1329 июля 2019
22:4529 июля 2019
22:2129 июля 2019
22:0629 июля 2019
21:4629 июля 2019
21:3129 июля 2019
20:5029 июля 2019
20:5029 июля 2019
20:3529 июля 2019
19:4329 июля 2019
19:0829 июля 2019
19:0429 июля 2019
19:0229 июля 2019
18:2729 июля 2019
18:2429 июля 2019
17:4029 июля 2019
17:3929 июля 2019
17:2429 июля 2019
17:1229 июля 2019
17:0929 июля 2019
17:0429 июля 2019
16:1829 июля 2019
16:1829 июля 2019
16:0029 июля 2019
15:4829 июля 2019
15:3529 июля 2019
15:2429 июля 2019
14:5229 июля 2019
14:5029 июля 2019
14:4629 июля 2019
14:2029 июля 2019
14:2029 июля 2019
14:1329 июля 2019
14:0029 июля 2019
13:4429 июля 2019
13:4229 июля 2019
13:3729 июля 2019
13:2329 июля 2019
13:1429 июля 2019
12:5129 июля 2019
12:4829 июля 2019
12:4829 июля 2019
12:3829 июля 2019
12:0929 июля 2019
11:4529 июля 2019