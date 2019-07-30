Новые детские площадки появятся в зеленоградском парке Победы

На территории парка Победы в Зеленограде в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории приступили к устройству новых детских площадок. Общая площадь благоустройства составляет более 35 гектаров.

Как рассказал во вторник, 30 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, до благоустройства в зеленоградском парке Победы детских площадок не было.

— Первоначально в рамках благоустройства специалистами Комплекса городского хозяйства планировалось обустроить одну детскую площадку на месте хаотичной парковки. Однако по просьбе местных жителей здесь появится вторая — со стороны культурного центра «Зеленоград», — сообщил заммэра.

На данный момент полностью готово основание для устройства одной детской площадки. Для этого послойно уложили песок и щебень, поверх которых залили бетонное основание. Сейчас здесь ведется устройство закладных для установки игрового оборудования. Площадь этой зоны для игры составит порядка 350 квадратных метров. Здесь установят веревочный игровой комплекс, несколько разноплановых каруселей, батут и балансир. Помимо игрового оборудования на площадке установят две конструкции с уличными гамаками.

В игровой зоне появятся качели, батутная дорожка, игровой комплекс с сеткой для лазания и комплексы для прыгания Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

На месте второй площадки ведутся подготовительные работы. Она будет больше первой, и ее площадь составит 1400 «квадратов». В этой игровой зоне появятся качели, батутная дорожка, игровой комплекс с сеткой для лазания и комплексы для прыгания. Также здесь разобьют цветники и выделят отдельную зону, где посеют разнотравье.

В дальнейшем все детские площадки покроют прорезиненным травмобезопасным покрытием, которое максимально защитит детей от ссадин и ушибов. В итоге на территории парка появятся новые, отвечающие современным требованиям и нормам безопасности, игровые зоны. Здесь смогут играть дети от 3-х лет и старше, каждый найдет себе занятие по вкусу.

— Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети и сетей электроснабжения. Помимо этого, проводится реконструкция фонтана. На территории всего парка дополнительно высадят различные виды деревьев и кустарников, разобьют цветники и обустроят газоны. Завершить благоустройство парка Победы в Зеленограде планируется в этом году, — уточнил Петр Бирюков.

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