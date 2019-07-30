Росгвардейцы выпустили в Подмосковье «Шмелей»
На полигоне отдельной бригады оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации прошли стрельбы из реактивных пехотных огнеметов.
Прошедший в Московской области недельный полевой выход подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты воинских частей Центрального округа войск Росгвардии завершился учебной стрельбой из «Шмелей».
Реактивный пехотный огнемет (РПО) «Шмель» использует боеприпас, начиненный воспламеняющейся смесью. Предназначение этого оружия - уничтожение живой силы, огневых точек и легкобронированной техники противника. Из-за взрыва топливо-воздушной смеси, образующейся при применении боеприпаса, высокотемпературный импульс сопровождается резким перепадом давления. В результате уничтожается все живое в объеме до 80 кубических метров. Площадь поражения при использовании в бою РПО «Шмель» на открытой местности достигает 50 квадратный метров. Впервые оружие было использовано еще в годы войны в Афганистане, где душманы прозвали советский РПО «шайтан-трубой».
Сейчас на вооружении в армии, Росгвардии и других силовых структурах состоят реактивные пехотные мобильные огнеметы новой модификации - «Шмель-М». У них увеличены дальность стрельбы и мощность поражения.
Как сообщает пресс-служба Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии РФ, также в рамках полевого сбора прошли учения, по условиям которых специалисты РХБ защиты Росгвардии ликвидировали условную крупную утечку сильнодействующего отравляющего вещества на железнодорожной станции.
Подводя итог занятий, начальник службы РХБ защиты штаба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Сергей Гришин отметил, что личный состав действовал профессионально и продемонстрировал возросшую боевую выучку.
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