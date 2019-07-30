СМИ: Лобода находилась в специальной ложе на концерте Rammstein

Российская певица Светлана Лобода находилась в специальной ложе солиста Rammstein Тилля Линдеманна на концерте группы, который прошел 29 июля в «Лужниках». Известно, что это место отведено для близких людей и друзей музыканта. Об этом пишет телеграм-канал «Только никому».

Также сообщается, что в ложе знаменитость находилось вместе с дочерью, а из-за кулис Лобода вышла с охранником лидера Rammstein.

Поклонники Линдеманна заметили, что все выступление певица провела с телефоном в руках. Дело в том, что она снимала на видео практически все происходящее на сцене во время концерта. Также фанаты подметили, что девушка была одета в рок-стиле, — на ней были кожаные куртка и шорты.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Лобода родила ребенка от солиста Rammstein. Помимо этого, сообщалось, что именно музыкант встречал российскую знаменитость из роддома, когда она выписывалась оттуда после рождения дочери Тильды.

Тем не менее, спустя два года после появления таких слухов Лобода предпочла их игнорировать и не стала ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Хотя, певица все же оставляет некие намеки для фанатов и подогревает их интерес. Например, за несколько часов до выступления группы Rammstein она выставила фото в Instagram, на котором она, сидя в ванной, смотрит на постер с изображением Тилля Линдеманна.

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