Первую платформу станции «Волоколамская» МЦД-2 построят до конца года
Работы по строительству конкорса и первой платформы новой станции «Волоколамская» МЦД-2 планируют завершить до конца текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
— Строительство новой станции разделено на два этапа: в рамках первого до конца 2019 года запланировано завершить строительство одной платформы и конкорса, в рамках второго, рассчитанного на 2020 год, — возвести вторую платформу, — указано в сообщении.
Новый остановочный пункт войдет в состав одного из первых диаметров МЦД-2: Нахабино — Подольск. Пассажирская структура «Волоколамской» будет отвечать всем современным требованиям комфорта. Станция повысит транспортную доступность территорий, прилегающих к железной дороге. Также с нее можно будет сделать пересадку на одноименную станцию метро, передает агентство городских новостей «Москва».
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