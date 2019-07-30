Выставка в честь 250-летия появления бумажных купюр откроется на Арбате
В Москве 1 августа откроется выставка, приуроченная к 250-летию со дня появления первых российских бумажных денег. Экспозиция развернется на улице Арбат.
В рамках выставки зрителям будут представлены 30 фотографий купюр из собрания музея Банка России. Архивные снимки продемонстрируют все этапы модернизации процесса их изготовления. Кроме этого жители города увидят современные банкноты, отражающие технологические и дизайнерские достижения нашего времени.
Также 1 августа откроется выставка «Дом для банка», она расположится на Тверском бульваре. Здесь будут представлены фотографии зданий, включающих памятники истории и культуры, где сегодня расположены филиалы Банка России. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы.
Выставки будут работать до 30 августа. Вход свободный.
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