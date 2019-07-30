Москва вошла в список лучших городов мира для заработка на жилье
Российская столица вошла в список лидеров мирового рейтинга городов с самой высокой доходностью от сдачи в аренду премиальной жилой недвижимости в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные индекса The Savills World Cities Prime Residential Index.
В список городов-лидеров вошли также Дубай, Лос-Анджелес и Майами. При этом в последнем городе зафиксирована максимальная доходность: аренда премиального жилья здесь приносит собственнику 5,3 процента годовых.
Минимальная доходность от сдачи жилья среди основных мировых рынков отмечена в Шанхае, Шэньчжэне и Пекине.
Сообщается, что причиной высоких показателей городов-лидеров во многом является заметный рост ставок аренды вкупе с относительно невысоким ростом цен купли-продажи премиальных объектов недвижимости. При этом в целом отмечено снижение доходности от вложений в дорогое арендное жилье, передает Lenta.ru.
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