Названы самые «неспящие» российские города
• 10:10 • 29 июля 2019
Поделиться:
0
doc76ffblutupl184zb53a
Фото: https://pixabay.com
Город, который «спит» меньше всего, был определен благодаря исследованию Uber Russia. Им стал Екатеринбург, где поездки на такси после полуночи — самое распространенное явление среди всех регионов России.
Второе место в рейтинге «неспящих» городов заняла Москва. Третьей по активности на ночных дорогах стала Пермь, четвертым — Челябинск, а пятым — Санкт-Петербург.
Самым спокойным городом страны в топе стала Самара.
Также по результатам эксперимента выяснилось, что в ночное время самый популярный способ оплаты поездок — наличный. Реже всего «на чай» водителям оставляют в таких российских городах, как Пермь и Челябинск. Об этом сообщают «Известия».
Читайте также: Стали известны самые опасные для детского здоровья туристические страны
11:3929 июля 2019
11:3929 июля 2019
11:1429 июля 2019
11:0229 июля 2019
10:1529 июля 2019
10:1029 июля 2019
09:5729 июля 2019
09:4429 июля 2019
09:3229 июля 2019
09:2429 июля 2019
09:2229 июля 2019
09:1829 июля 2019
08:4329 июля 2019
08:4229 июля 2019
08:2629 июля 2019
08:2029 июля 2019
07:5229 июля 2019
07:2529 июля 2019
07:1429 июля 2019
06:5629 июля 2019
06:3929 июля 2019
05:5529 июля 2019
05:3529 июля 2019
05:1429 июля 2019
04:5429 июля 2019
04:2929 июля 2019
04:0129 июля 2019
03:3729 июля 2019
03:0829 июля 2019
02:4929 июля 2019
02:2129 июля 2019
01:5529 июля 2019
01:1529 июля 2019
00:5529 июля 2019
00:3729 июля 2019
23:5428 июля 2019
23:1728 июля 2019
22:5428 июля 2019
22:0228 июля 2019
21:4128 июля 2019
20:4228 июля 2019
19:4628 июля 2019
18:5728 июля 2019
18:2228 июля 2019
17:3328 июля 2019
16:2028 июля 2019
15:5228 июля 2019
15:4428 июля 2019
14:3028 июля 2019
14:2328 июля 2019
14:1228 июля 2019
14:0528 июля 2019
13:4428 июля 2019
13:2528 июля 2019
13:1928 июля 2019
12:3628 июля 2019
12:2428 июля 2019
11:5328 июля 2019
11:1428 июля 2019
11:1128 июля 2019
10:4528 июля 2019
09:4028 июля 2019
09:2228 июля 2019
09:1128 июля 2019
08:2628 июля 2019
08:1628 июля 2019
07:4928 июля 2019
07:3228 июля 2019
07:2228 июля 2019
06:5628 июля 2019
05:5528 июля 2019
05:3828 июля 2019
05:1428 июля 2019
04:5928 июля 2019
04:4128 июля 2019
04:1728 июля 2019
03:4628 июля 2019
02:3528 июля 2019
01:5428 июля 2019
01:3628 июля 2019