«Десантный взвод» идет вперед

Сегодня десантники из 21 страны мира совершат первые тренировочные прыжки с парашютом в рамках подготовки к первому этапу Армейских международных игр.

Торжественное открытие конкурса парашютно-десантных подразделений на АрМИ-2019 состоится 3 августа на полигоне Воздушно-десантных войск России «Завеличье». Россию на «Десантном взводе» представит команда, победившая на Всеармейском этапе соревнований.

Сейчас активно проходит подготовка всех воинских контингентов к первому этапу состязаний: «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 километров».

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, накануне участники международного этапа конкурса «Десантный взвод — 2019» получили оружие, с которым им предстоит соревноваться. Каждому военнослужащему, в соответствии с его воинской специальностью, были вручены или автоматы АК-74М, или пулеметы ПКМ, или гранатометы РПГ-7Д.

Также была проведена предпрыжковая тренировка на снарядах воздушно-десантного комплекса. Военнослужащие из армий 21 страны мира отработали действия при отделении от летательного аппарата, приземлении и гашении купола при сильном ветре на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2», на которых им предстоит соревноваться.

Сегодня все десантники совершат первые реальные тренировочные прыжки с парашютом на площадку приземления «Кислово».

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