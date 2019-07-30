Росгидромет опроверг вероятность появления дыма от сибирских пожаров в Москве

В России не бывает погодных условий, которые бы позволили перенести дым от лесных пожаров из Сибири в Москву. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— Такой погоды, которая позволила бы донести дым до Москвы, не бывает вообще. Для того, чтобы это произошло, определенные условия должны сохраняться не одну неделю, но у нас не бывает так, чтобы там пять–семь дней не было дождя, не появился циклон, не поменялась циркуляция, — подчеркнул Юрий Варакин.

По словам эксперта, до регионов Центрального федерального округа в ближайшие семь–восемь суток не дойдет не только дым, но даже его запах. В частности, уже в ближайшие выходные воздушные массы будут идти не с Сибири, а с запада и юго-запада, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что ранее представитель Гринпис заявил, что до столицы может дойти дым от сибирских пожаров.

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