Летняя школа заказчиков и поставщиков откроется в Москве
Летняя школа для заказчиков и поставщиков откроется на ВДНХ 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике.
— Контрактное законодательство претерпело ряд важных изменений, последние из которых вступили в силу 1 июля. Летняя школа, которая откроет свои двери для всех участников рынка закупок уже 6 августа, дает возможность разобраться во всех нововведениях, чтобы затем успешно применять их в своей работе, — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
В свою очередь, руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что в этом году Летняя школа запускается уже во второй раз. В прошлом году формат получил большой отклик и собрал на ВДНХ больше 400 участников, сообщает агентство «Москва».
— Лекции от ведущих экспертов Летней школы будут чередоваться с обсуждениями, деловыми играми. Отдельная дискуссионная панель будет посвящена теме развития Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ). Заказчики смогут обсудить с разработчиками, как сделать платформу максимально удобной для пользователя, — сказал Геннадий Дегтев.
Летняя школа откроется 6 августа в павильоне «Умный город».
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