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Столичные нейрохирурги спасли ребенка, травмированного после падения с гидроцикла

Илья Зуев
• 14:14 • 30 июля 2019
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Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Нейрохирурги из Москвы спасли ребенка, получившего открытую черепно-мозговую травму после падения с водного мотоцикла. Девятилетний мальчик упал и ударился о дно реки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

— В состоянии клинической смерти маленького любителя водных аттракционов доставили в ближайшую больницу, где ему спасли жизнь и ввели в искусственную кому, чтобы сохранить функции головного мозга. После чего ребенка оперативно госпитализировали в детскую больницу имени Сперанского с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой и вдавленным переломом теменной кости, — проинформировали в пресс-службе.

Благодаря усилиям врачей на пятые сутки ребенок вышел из комы. Ему установили вдавленный перелом и гематому. Через несколько месяцев ребенку предстоит еще одна операция по пластике черепа, требующаяся для восстановления его целостности. Специалисты клиники продолжат наблюдать мальчика в течение нескольких лет, а также регулярно проводить исследования, передает агентство городских новостей «Москва».

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